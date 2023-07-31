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Зеленский подписал законопроект об ограничении использования беспилотников

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Зеленский подписал законопроект об ограничении использования беспилотников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ограничении использования беспилотников. / Фото: Офис президента Украины

Владимир Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников: о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию (№8185).

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект по противодействию незаконному использованию беспилотников включает:

  • запрет любых полетов БПЛА над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных КМУ, пунктами пропуска (пунктами контроля) через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, объектами Госпогранслужбы;
  • предоставление права СБУ, военнослужащим Нацгврадии, а также полицейским полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины эксплуатантами беспилотных воздушных судов, в частности путем принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна.

Напомним, Зеленский опубликовал жуткое видео последствий ракетного удара по Кривому Рогу и обстрелов Херсона.

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