В Украине обнародовали список компаний, чьи компоненты есть в иранских дронах

Беспилотники, которые используют Россия для атаки по Украине, изготовлены из большого количества западных компонентов.

Россия продолжает атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Эксперты установили список западных компаний, чьи компоненты используются при производстве беспилотников.

Об этом говорится в отчете, опубликованном "Независимой антикоррупционной комиссией" (НАКО).

"Целями атак были жилые дома, электростанции, предприятия, школа и детский летний лагерь. В каждом случае в отчете рассматривается контекст атаки, наличие военных объектов или активность вблизи цели", – сообщает НАКО.

Эксперты отмечают, что армия РФ целенаправленно использовала дроны для атак против гражданского населения и инфраструктуры.

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Беспилотники, используемые Россией, изготовлены из большого количества западных компонентов.

В них входят следующие компании:

Adesto Technologies (США);

Analog Devices (США);

Freescale (США);

Hemisphere (США);

Hitec USA Group (США);

International Rectifier (США);

Marvell Technology (США);

Maxim Integrated (США);

Micrel Semiconductor (США);

Micron Technology (США);

Texas Instruments (США);

Murata Manufacturing (Япония);

Tallysman (Канада);

STMicroelectronics (Швейцария).

В антикоррупционной комиссии отметили, что всем этим компаниям было отправлено запросы с просьбой озвучить свою позицию по этим фактам.

"Часть из них ответили, осудив российское вторжение и заверив, что попытаются усилить контроль над поставками своей электроники", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ночь на пятницу, 30 июня, была напряженной, так как во многих областях звучала воздушная тревога. В этот раз оккупанты во время атаки использовали другую тактику, ведь иранские беспилотники заходили севернее.

Между тем, Израиль не решается передать Украине свою легендарную систему ПВО "Железный купол ", потому что боится, что это вооружение может попасть в руки Ирана.

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