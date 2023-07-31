Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу – МВД

Российская армия утром 31 июля нанесла ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В области раздается тревога.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

"Враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Сейчас на месте происшествия работают все необходимые службы", — говорится в сообщении.

Детали атаки в МВД не рассказали. Впрочем, людей просят соблюдать меры безопасности и находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Как сообщалось, в 09:03 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили, что есть угроза применения баллистического вооружения в регионе. Во время тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы. Их подтвердили местные власти.

Читайте также: