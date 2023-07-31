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Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу - МВС

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили ракетами по Кривому Рогу - МВС

Фото: Associated Press

Деталі атаки наразі невідомі.

Російська армія зранку 31 липня завдала ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. В області лунає тривога. 

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ. 

"Ворог завдав ракетного удару по Кривому Рогу. Наразі на місці події працюють усі необхідні служби", - йдеться у повідомленні. 

Деталей атаки в МВС не розповіли. Втім, людей просять дотримуватися заходів безпеки та перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. 

Як повідомлялося, о 09:03 на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили, що є загроза застосування балістичного озброєння в регіоні. Під час тривоги у Кривому Розі прогриміли вибухи. Їх підтвердила місцева влада. 

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