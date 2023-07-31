У Кривому Розі прогриміли вибухи

Моніторингові канали повідомляють про влучання в багатоповерхівку.

У Кривому Розі було чутно вибухи вранці 31 липня, на Дніпропетровщині оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Про вибухи також заявив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він закликав нічого не знімати та не викладати в Інтернет.

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Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пообіцяв повідомити згодом про подробиці вибухів у Кривому Розі.

"Російські терористи, Кривий Ріг. Поки інформаційна тиша! Подробиці згодом", – написав Лисак у Мережі.

Водночас моніторингові канали повідомляють про влучання в багатоповерхівку.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав жителів Кривого Рогу перебувати в укриттях до моменту скасування тривоги.

Зауважимо, що повітряна тривога лунає зараз на Кіровоградщині, Дніпропетровщині Донеччині, Луганщині та в Криму.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Нагадаємо, в ніч проти 31 липня російські окупанти обстріляли Харків: ворог поцілив по складах комерційних підприємств на території Новобаварського району та по території приватного домоволодіння у смт Великий Бурлук. Внаслідок атаки постраждав охоронець підприємства. На місці було займання та є руйнування.

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