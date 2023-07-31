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Окупанти обстріляли з "Градів" Херсон: є загиблий

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Окупанти обстріляли з "Градів" Херсон: є загиблий

31 липня російські окупаційні війська обстріляли Херсон.

Загинув працівник комунального підприємства.

У понеділок, 31 липня, російські окупаційні війська обстріляли центральну частину Херсона. Окупанти застосували "Гради". 

Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

"Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ "Град", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що під удар окупаційної армії потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, зранку 31 липня у Херсоні пролунали вибухи. Повітряної тривоги станом на 08:28 в області не було оголошено. 

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Перегляди
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