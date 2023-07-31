Окупанти підключають зв'язок та Інтернет на Луганщині до російських операторів

Зокрема, про випадок стало відомо у Міловому.
Тимчасово окуповане Мілове, що в Луганській області, російські загарбники підключають до російських операторів. Йдеться, про мережі Інтернету та мобільного зв'язку.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні 31 липня.
За даними штабу, до населеного пункту прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів. Росіяни прокладають кабелі зв’язку з території Російської Федерації.
"Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, на тимчасово окупованих РФ територіях окупанти вигадують нові методи примусової паспортизації: залякують і пропонують гроші. Так, у Горлівці на Донеччині окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого "Міністерства державної безпеки ДНР" списків працівників, які не отримали російський паспорт.