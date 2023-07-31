Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти підключають зв'язок та Інтернет на Луганщині до російських операторів

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
222
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти підключають зв'язок та Інтернет на Луганщині до російських операторів

Окупанти намагаються інтегрувати захоплені території України в інформсередовище РФ. / Фото: Associated Press

Зокрема, про випадок стало відомо у Міловому.

Тимчасово окуповане Мілове, що в Луганській області, російські загарбники підключають до російських операторів. Йдеться, про мережі Інтернету та мобільного зв'язку.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у зведенні 31 липня. 

За даними штабу, до населеного пункту прибули військовослужбовці російських окупаційних військ для підключення міського зв’язку та інтернетмережі до російських операторів. Росіяни прокладають кабелі зв’язку з території Російської Федерації.

"Росія продовжує здійснювати незаконну інтеграцію тимчасово окупованих територій в своє інформаційне середовище", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих РФ територіях окупанти вигадують нові методи примусової паспортизації: залякують і пропонують гроші. Так, у Горлівці на Донеччині окупанти розіслали на місцеві підприємства всіх форм власності розпорядження щодо надання до так званого "Міністерства державної безпеки ДНР" списків працівників, які не отримали російський паспорт.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
222
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація