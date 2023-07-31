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Оккупанты обстреляли из "Градов" Херсон: есть погибший

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Оккупанты обстреляли из "Градов" Херсон: есть погибший

31 июля русские оккупационные войска обстреляли Херсон.

Погиб работник коммунального предприятия.

В понедельник, 31 июля, российские оккупационные войска обстреляли центральную часть Херсона. оккупанты применили "Грады".

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град", — говорится в сообщении.

Под удар оккупационной армии попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога по состоянию на 08:28 в области не была объявлена.

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Дата публикации
Просмотры
306
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