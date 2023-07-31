Оккупанты обстреляли из "Градов" Херсон: есть погибший

В понедельник, 31 июля, российские оккупационные войска обстреляли центральную часть Херсона. оккупанты применили "Грады".

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Сегодня около 8:20 оккупанты обстреляли центральную часть Херсона из РСЗО "Град", — говорится в сообщении.

Под удар оккупационной армии попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога по состоянию на 08:28 в области не была объявлена.

Читайте также: