В Херсоне раздались взрывы

Тревогу в области не объявляли.

В понедельник утром, 31 июля, в Херсоне были слышны звуки взрывов. Воздушной тревоги на 08:28 в области нет.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы и СМИ.

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении издания.

Воздушной тревоги Херсонской области нет. Последняя была ночью: продолжалась с 00:10 до 01:11. В настоящее время сирены раздаются только в Донецкой области.

Обстрелы Херсона

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин утром 31 июля сообщил, что за прошедшие сутки оккупационные войска 68 раз обстреляли регион. По территории области россияне выпустили 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 36 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов. В частности, по территории и постройкам завода и предприятия в Херсоне. Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.

Напомним, в ВСУ предупреждают, что россияне могут готовиться к новым мощным атакам. Армия РФ начинает подтягивать стратегическую авиацию. Таким образом, россияне готовятся к определенным маневрам и могут готовиться к будущим атакам по территории Украины.

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