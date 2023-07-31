Курс валют на 31 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курсы евро и злотого в последний день июля снизились.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 31 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. Евро свалился на 47 коп. Злотый снизился на 7 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,25 грн (+5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,12 грн (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 36,70 грн. Покупают за 37,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,55 грн

"Ощадбанк" – 36,80 – 37,80 грн

"Укрэксимбанк" – 36,80 – 37,70 грн

ПУМБ – 36,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн

ПУМБ – 41,25 – 42,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,90 – 9,20 грн

"Сбербанк" — 9,35 — 9,35 грн

"Укрэксимбанк" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 9,10 – 9,55 грн

Напомним, курс валют в Украине демонстрирует рост: доллар "ушел на взлет". Главной новостью прошедшей недели стало уменьшение 27 июля Национальным банком учетной ставки на 3%, с 25% до 22% годовых.

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