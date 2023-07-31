На войне погиб актер Евгений Светличный.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил продюсер и культурный менеджер Денис Иванов.

"Актер, воплотивший образ Карася в «Носороге». Светлый человек и герой. Вечная память", — говорится в сообщении.

Светличный погиб 19 июля 2023 года. Ему было 29 лет.

Светличный погиб 19 июля. / Фото: из соцсетей

"Носорог" — это украинский художественный фильм режиссера Олега Сенцова, снятый в 2021 году в копродукции Украины, Польши и Германии.

История фильма разворачивается в 1990-е в Украине. Главный герой — бандит по прозвищу «Носорог» попадает в тиски украинского криминального мира 1990-х и начинает свой кровавый путь, приводящий его совсем не туда, куда он ожидал.

Напомним, что ранее в Донецкой области погиб украинский журналист Максим Шварцман.