На війні загинув актор Євген Світличний.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив продюсер і культурний менеджер Денис Іванов.

"Актор, що втілив образ Карася в «Носорозі». Світла людина і герой. Вічна памʼять", - йдеться у повідомленні.

Світличний загинув 19 липня 2023 року. Йому було 29 років.

Світличний загинув 19 липня. / Фото: із соцмереж

"Носоріг" — це український художній фільм режисера Олега Сенцова знятий у 2021 році у копродукції України, Польщі та Німеччини.

Історія фільму розгортається у 1990-ті в Україні. Головний герой — бандит на прізвисько «Носоріг» втрапляє у лещата українського кримінального світу 1990-х та починає свій кривавий шлях, що приводить його зовсім не туди, куди він очікував.

Нагадаємо, що раніше на Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман.