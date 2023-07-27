На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман

Журналіст з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України вступив до тероборони.

На Донеччині загинув військовий, фотокореспондент, відеооператор чернівецького інформаційного агентства АСС Максим Шварцман. Трагедія сталася ще 15 липня.

Про це повідомило само агентство.

Як зазначається, журналіст з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України вступив до лав Чернівецької територіальної оборони.

"Його рідне селище Каланчак, що на Херсонщині, було окуповане – прийняти та дозволити це Максим не міг", – йдеться в повідомленні.

Прощатися з Максимом будуть 29 липня об 11:00 Алеї Слави Центрального кладовища Чернівців.

Зазначимо, що чоловік став 66 працівником медіа, який загинув внаслідок російської агресії.

Нагадаємо, що на Сумщині прокуратура передала ЗСУ російський танк.

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