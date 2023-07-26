На Донеччині рятувальники потрапили під обстріл окупантів – відео

Рятувальники ДСНС потрапили під російський обстріл на Донеччині.
У Торецьку на Донеччині російські окупанти вдарили по рятувальниках, які на момент обстрілу ліквідовували пожежу.
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по наших хлопцях, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом. Працюючи в умовах постійної загрози життю, рятувальники щодня продовжують виконувати свою роботу", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, аеророзвідники за допомогою дронів допомогли врятуватися бійцям ЗСУ, які брали участь у боях на Запорізькому напрямку (відео).
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