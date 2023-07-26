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На Донеччині рятувальники потрапили під обстріл окупантів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Донеччині рятувальники потрапили під обстріл окупантів – відео

На Донеччині рятувальники потрапили під обстріл окупантів / Фото: скриншот

Рятувальники ДСНС потрапили під російський обстріл на Донеччині.

У Торецьку на Донеччині російські окупанти вдарили по рятувальниках, які на момент обстрілу ліквідовували пожежу.

Про це повідомляє пресслужба МВС.   

"Ворог не тільки безжалісно знищує все навколо, а ще й підступно гатить по наших хлопцях, які ліквідовують пожежу, спричинену обстрілом. Працюючи в умовах постійної загрози життю, рятувальники щодня продовжують виконувати свою роботу", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, аеророзвідники за допомогою дронів допомогли врятуватися бійцям ЗСУ, які брали участь у боях на Запорізькому напрямку (відео).

Рятувальники ліквідовували пожежу і потрапили під обстріл окупантів

Рятувальники ліквідовували пожежу і потрапили під обстріл окупантів

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Перегляди
474
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