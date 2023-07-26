В Донецкой области спасатели попали под обстрел оккупантов — видео

В Торецке Донецкой области российские оккупанты ударили по спасателям, которые на момент обстрела ликвидировали пожар.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Враг не только безжалостно уничтожает все вокруг, но и коварно бьет по нашим ребятам, которые ликвидируют пожар, вызванный обстрелом. Работая в условиях постоянной угрозы жизни, спасатели ежедневно продолжают выполнять свою работу", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар и попали под обстрел оккупантов

Напомним, аэроразведчики с помощью дронов помогли спастись бойцам ВСУ, участвовавшим в боях на Запорожском направлении (видео).

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