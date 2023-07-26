Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Донецкой области спасатели попали под обстрел оккупантов — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
828
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Донецкой области спасатели попали под обстрел оккупантов — видео

В Донецкой области спасатели попали под обстрел окупантов. Фото: скриншот.

Спасатели ГСЧС попали под российский обстрел в Донецкой области.

В Торецке Донецкой области российские оккупанты ударили по спасателям, которые на момент обстрела ликвидировали пожар.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Враг не только безжалостно уничтожает все вокруг, но и коварно бьет по нашим ребятам, которые ликвидируют пожар, вызванный обстрелом. Работая в условиях постоянной угрозы жизни, спасатели ежедневно продолжают выполнять свою работу", — говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар и попали под обстрел оккупантов

Спасатели ликвидировали пожар и попали под обстрел оккупантов

Напомним, аэроразведчики с помощью дронов помогли спастись бойцам ВСУ, участвовавшим в боях на Запорожском направлении (видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
828
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация