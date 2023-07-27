Польща створить ракетну бригаду й академію HIMARS

Поява HIMARS у Польщі дуже важлива з погляду відлякування агресора.

У населеному пункті Києво Куявсько-Поморського воєводства, що на півночі Польщі, відбулося підписання угоди про створення в РП першої ракетної бригади та академії HIMARS.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Участь у церемонії взяв міністр національної оборони РП Маріуш Блащак. На брифінгу Блащак зауважив, що у ЗС Польщі знову з’явиться ракетна бригада, на озброєнні якої будуть ракетні комплекси HIMARS. Він нагадав, що останній ракетний дивізіон у Польщі, на озброєнні якого були радянські ракетні комплекси “Точка”, був розформований у 2005 році.

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Після проведення на полігоні поблизу Торуня стрільб із HIMARS міністр зазначив, що поява цієї зброї у Польщі дуже важлива з погляду відлякування агресора.

“Ми розуміємо, що комплекси HIMARS у руках українців є ефективною зброєю для зупинення російської агресії”, - сказав Блащак.

За його словами, новостворена 1 ракетна бригада дислокуватиметься у Торуні й Ожиші. Вона входитиме до складу 16-ї механізованої дивізії, яка відповідає за безпеку північно-східної частини Польщі, яка межує з Росією і Білоруссю.

Блащак також сказав, що академія HIMARS діятиме у співпраці з 5-м корпусом ЗС США. В ній навчатимуться не лише польські артилеристи, а й військові з союзницьких країн, зокрема країн Балтії.

Зазначимо, Польща у 2019 році купила 20 комплексів HIMARS, зокрема 18 бойових та дві навчальні, за 414 млн дол. Згодом Польща звернулася до США щодо купівлі близько 484 ракет цього типу, й американська влада дала згоду. Максимальна вартість їх оцінюється у 10 млрд дол.

Перші п'ять пускових установок HIMARS у травні потрапили на озброєння 15-ї механізованої бригади ЗС Польщі, що дислокується неподалік кордонів із Калінінградською областю РФ і Білоруссю.

Нагадаємо, Збройні сили України помстилися окупантам за обстріл кафе у Краматорську та за допомогою HIMARS бійці знищили на Донбасі російську зенітно-ракетну систему С-400. З неї у червні російські загарбники вдарили по місту.

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