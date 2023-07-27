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У багатьох областях України лунає повітряна тривога: карта

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У багатьох областях України лунає повітряна тривога: карта

Повітряна тривога 27 липня

У четвер, 27 липня, у кількох областях України оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога 27 липня лунає у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Традиційно сигнал тривоги оголошено також у Луганській області та Криму.

Повітряна тривога 27 липня / ©
Повітряна тривога 27 липня

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, у зазначених областях існує загроза застосування балістичного озброєння окупантів.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - просять у ПС.

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Дата публікації
Перегляди
3553
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