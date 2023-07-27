Путін показово принижує країни Африки – Подоляк

РФ принизила образ Африки для пропагандистської картинки, зібравши представників країн, які постраждали від її вчинків і шантажу.

Російській диктатор Путін намагається показати африканським країнам, "хто господар" на саміті "Росія – Африка".

Таку думку у себе в Twitter висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він заявив, що для цього РФ убила зернову угоду, збільшила наслідки від посухи й дефіциту продовольства для Африканського континенту і просто принизила образ Африки для пропагандистської картинки, зібравши представників країн, які постраждали від її вчинків і шантажу.

"Це все абсолютно передбачувано і цілком відповідає стратегії російської зовнішньої політики: жодних рівноправних відносин, жодних дотримань домовленостей – тільки підпорядкування, приниження і диктат. Час чинити опір російському примітивізму. Час оголосити Африку вільною від російського диктату", – написав Подоляк.

Водночас Путін на саміті "Росія – Африка" пообіцяв африканським країнам нібито безоплатно поставити від 25 до 50 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на форумі "Росія – Африка", який триває в російському Санкт-Петербурзі, голова Африканського союзу, президент Коморських островів Азалі Ассумані звернувся до учасників колишньої "зернової угоди" з проханням полегшити доставлення російського та українського зерна на континент.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупанти після виходу держави із "зернової угоди" протягом дев’яти днів атак по півдню України пошкодили або частково знищили 26 об'єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

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