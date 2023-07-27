Путин показательно унижает страны Африки - Подоляк

РФ унизила образ Африки для пропагандистской картинки, собрав представителей стран, пострадавших от ее поступков и шантажа.

Российский диктатор Путин пытается показать африканским странам "кто хозяин" на саммите "Россия — Африка".

Такое мнение у себя в Twitter высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он заявил, что Россия для этого РФ убила зерновое соглашение, увеличила последствия засухи и дефицита продовольствия для Африканского континента и просто унизила образ Африки для пропагандистской картинки, собрав представителей стран, пострадавших от ее поступков и шантажа.

"Это все абсолютно предсказуемо и вполне соответствует стратегии российской внешней политики: никаких равноправных отношений, никаких соблюдения договоренностей — только подчинение, унижение и диктат. Пора сопротивляться российскому примитивизму. Пора объявить Африку свободной от российского диктата.", — написал Подоляк.

В то же время Путин на саммите "Россия — Африка" пообещал африканским странам якобы бесплатно поставить от 25 до 50 тысяч тонн зерна на украинское.

Напомним, ранее сообщалось, что на продолжающемся в российском Санкт-Петербурге форуме "Россия – Африка" глава Африканского союза президент Коморских островов Азали Ассумани обратился к участникам прежнего "зернового соглашения" с просьбой облегчить доставку российского и украинского зерна на континент.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские кафиры после выхода государства из "зернового соглашения" в течение девяти дней атак по югу Украины повредили или частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.

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