Все о блокчейне: как работает, кто пользуется, где применяют

Мы привыкли связывать слово «блокчейн» с криптовалютой. Но на самом деле эта сеть хранения информации работает во многих сферах: логистике, образовании, медицине, недвижимости и других. Технологией блокчейна пользуются частные предприятия, чтобы контролировать движение средств на счетах, государственные учреждения, например, учебные, для сохранения личных данных своих студентов от мошеннических действий. Итак, все о блокчейне: как работает технология, где ее используют – читайте дальше.

Что такое блокчейн?

Блокчейн – это революционная технология, позволяющая безопасно, надежно и прозрачно хранить все данные с помощью сети компьютеров. Эта база данных используется для проведения операций с криптовалютой и для хранения информации во многих других целях. Цифровой реестр данных сети блокчейна состоит из цепей, содержащих информацию обо всех проводимых операциях. История операций образует блоки, где все данные расположены в хронологическом порядке. Сохранение этой информации поддерживается множеством компьютеров по всему миру.

Сеть блокчейна благодаря организованным блокам защищена от любых внешних вмешательств, поскольку на это потребовалось бы согласие всех ее участников. Таким образом, из блоков информации создана система, работающая на взаимообмене виртуальными деньгами без посредников. Так как всем участникам доступна полная история проведенных операций.

Первая блокчейн-сеть была создана в начале 90-х годов ХХ века учёными Стюартом Хабером и В. Скоттом Сторнеттой. Ученые работали над разработкой защиты цифровых документов от подделки. Это вдохновило других ученых на создание первой криптовалюты – биткоина, которая основана на блокчейн-технологии. Эта цифровая технология также используется для записи других типов информации, не связанных с криптовалютой.

Блокчейн-сеть не имеет центрального контролирующего органа. Полномочия контроля над проведенными операциями имеют все пользователи сети. Отсутствие контроля со стороны правительства, корпораций или одного человека называется децентрализацией. Поэтому люди проводят операции исключительно между собой без посредничества, например, столь привычной для многих людей банковской системы.

Из чего состоит блокчейн-технология?

Блоки, содержащие информацию о проведенных транзакциях, имеют также ссылку на предыдущий блок, создавая цепь данных. Такая цепь информации одновременно сохраняется во многих местах, что делает невозможным любые внешние вмешательства или изменение в базах данных.

содержащие информацию о проведенных транзакциях, имеют также ссылку на предыдущий блок, создавая цепь данных. Такая цепь информации одновременно сохраняется во многих местах, что делает невозможным любые внешние вмешательства или изменение в базах данных. Транзакция. Это информация о проведенных операциях между двумя или несколькими лицами, которая группируется в блоки, образуя цепи.

Это информация о проведенных операциях между двумя или несколькими лицами, которая группируется в блоки, образуя цепи. Ноды. Это узлы – компьютеры с программным обеспечением, поддерживающие блокчейн-сеть. Они создают новые блоки данных, оперируют транзакциями, передают информацию, сохраняют копии всех проводимых операций. Нодой в блокчейне может быть человек, у которого на компьютере есть соответствующая программа.

Это узлы – компьютеры с программным обеспечением, поддерживающие блокчейн-сеть. Они создают новые блоки данных, оперируют транзакциями, передают информацию, сохраняют копии всех проводимых операций. Нодой в блокчейне может быть человек, у которого на компьютере есть соответствующая программа. Консенсус. Это принцип работы блокчейн сети, посредством которого обеспечивается согласованность данных между нодами (узлами) и подтверждается достоверность информации в блоках. Благодаря алгоритму консенсуса система блокчейна не нуждается в централизованном надзоре со стороны третьих лиц.

Это принцип работы блокчейн сети, посредством которого обеспечивается согласованность данных между нодами (узлами) и подтверждается достоверность информации в блоках. Благодаря алгоритму консенсуса система блокчейна не нуждается в централизованном надзоре со стороны третьих лиц. Хэш-функции преобразуют информацию в строку символов определенной фиксированной длины. Эти криптографические алгоритмы создают уникальный «хэш» – ряд знаков для каждого блока, и защищают его от любых мошеннических действий. На сегодняшний день еще никому не удалось взломать это шифрование, потому что каждый новый блок содержит данные предыдущего.

преобразуют информацию в строку символов определенной фиксированной длины. Эти криптографические алгоритмы создают уникальный «хэш» – ряд знаков для каждого блока, и защищают его от любых мошеннических действий. На сегодняшний день еще никому не удалось взломать это шифрование, потому что каждый новый блок содержит данные предыдущего. Криптографические цифровые подписи используются для подтверждения подлинности криптовалютных операций.

Какие есть виды блокчейна

Общедоступные (публичные) блокчейны достаточно популярны среди пользователей, так как они разрешают оставаться в сети анонимными. Любой человек, имеющий доступ в интернет, может стать участником блокчейн-сети.

блокчейны достаточно популярны среди пользователей, так как они разрешают оставаться в сети анонимными. Любой человек, имеющий доступ в интернет, может стать участником блокчейн-сети. Частные сети. Этот тип имеет ограничение для участия, его используют частные предприниматели для своих целей: управления цепью снабжения, обмена данными или контроля финансовых операций.

Этот тип имеет ограничение для участия, его используют частные предприниматели для своих целей: управления цепью снабжения, обмена данными или контроля финансовых операций. В блокчейн-консорциумах сетью управляет группа лиц или организаций, работающих вместе и проверяющих транзакции. К такому типу сети относятся частные предприятия, государственные учреждения или другие организации.

сетью управляет группа лиц или организаций, работающих вместе и проверяющих транзакции. К такому типу сети относятся частные предприятия, государственные учреждения или другие организации. Гибридный блокчейн включает функции частных и публичных сетей, сочетая безопасность и прозрачность проведенных транзакций. Гибридные блоки данных могут быть как открытыми для общественности, так и с ограниченным доступом. Такой тип сети настраивается в соответствии с конкретными видами бизнес-деятельности.

Где еще используют блокчейн-технологию?

Блокчейн применяется не только для проведения криптовалютных операций. Ее давно и активно используют еще в нескольких сферах: образовательной, логистической, медицине и т.д. Технология постоянно развивается и совершенствуется, поэтому прогнозируется, что в будущем список сфер ее применения значительно расширится.

Блокчейн используют в логистике для защиты данных обо всех проводимых в цепи поставок операциях от мошеннических вмешательств. Это повышает контроль над эффективностью, подотчетностью и прозрачностью операций.

В медицине, благодаря технологии блокчейна, можно безопасно хранить и контролировать медицинские карточки, отслеживать качество и распространение лекарств. Блокчейн обеспечивает также сохранность личных данных от мошеннических действий.

Еще блокчейн-технологией пользуются при купле-продаже недвижимости с целью защиты данных обо всех проведенных операциях.

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