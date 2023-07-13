Мифы и реальные факты: ТОП-6 фейков о криптовалюте

В 2023 году в Украине уже, пожалуй, не осталось ни одного человека, который не слышал бы о криптовалюте. На сегодняшний день наша страна входит в тройку лидеров мира по использованию цифровых денег. У 13% украинцев есть виртуальные деньги на своих счетах. Однако существует много предубеждений по поводу криптовалюты, где правда, а где миф – читайте дальше.

Миф №1: Криптовалюта — это торги воздухом

Когда в 2008 году о криптовалюте заявили официально, она ничего не стоила. Сегодня один биткоин стоит около 30 тыс. долларов. Цена выросла в десятки тысяч долларов, это и вызывает сравнение с мыльным пузырем и прогнозы, что инвесторы останутся с носом. Что называют пузырем? Так называют колебания стоимости активов, которыми торгуют на рынке, их стремительный рост или падение.

Криптовалюта существует уже более 15 лет. За это время ее стоимость то снижалась, то повышалась. Но после своих падений биткоин снова рос в цене, а за ним поднимался весь рынок криптовалюты. Эксперты прогнозируют, что со временем крипта будет только стабильней. Поскольку в дальнейшем активы будут расти и падать с меньшим колебанием, а продолжительность между циклами будет постепенно увеличиваться.

Миф №2: Тренд на криптовалюту скоро пройдет

Сейчас уже никого не удивляют планшеты, смартфоны и роботы-пылесосы. Хотя несколько десятилетий назад лишь небольшое количество людей интересовалось новинками технологий.

Такая же история с криптовалютой. Электронными деньгами пока пользуется ограниченное количество людей. Но уже сейчас в Украине можно за биткоины покупать горючее, одежду, еду, заказывать различные услуги и т.д. Рынок криптовалюты на сегодняшний день – это стремительно растущая система и вскоре войдет в повседневную финансовую жизнь каждого из нас. Поскольку она безопаснее, надежнее и дешевле, например, банковской системы. Поэтому правительства ведущих стран мира думают над тем, чтобы создавать собственную цифровую валюту.

Миф №3: Приобрести цифровые деньги сложно

Большинство желающих инвестировать в крипту боятся, поскольку не имеют соответствующего опыта. Но для покупки электронных денег существуют специальные биржи, мобильные приложения, всевозможные торговые платформы. Зарегистрироваться там не сложнее, чем создать аккаунт в соцсети.

По правилам крупных бирж, чтобы зарегистрироваться, нужно подтверждать свою личность. Поэтому требуется загрузка фотокопий документов. Но есть площадки, где можно сохранить анонимность. На сегодняшний день популярны именно анонимные платформы, на которых не требуют личных данных, будет достаточно только адреса электронной почты.

Для покупки криптовалюты, достаточно, чтобы на личной карточке были средства, которые будут списываться при покупке. Поэтому это достаточно просто – как купить товар в интернет-магазине.

Миф №4: Только профессионалы могут зарабатывать на криптовалюте

Те, кто никогда не инвестировал в криптовалюту, считают, что механизм покупки подобен торгам на форекс-биржах. Нужно постоянно отслеживать, когда цена упадет, тогда покупать валюту, когда вырастет – продавать. Но это совсем не так, все гораздо проще. Подавляющее большинство инвесторов просто покупает криптовалюту и ждет, когда она вырастет в цене. Поэтому не нужно постоянно мониторить рынок и каждый день смотреть новости.

Миф №5: Криптовалюту легче украсть

Воровство случается постоянно: опытные хакеры могут сломать пароли к банковским карточкам или электронным кошелькам.

Эксперты доказывают, что подавляющее число краж происходит по вине владельцев счетов криптовалюты. Поскольку при регистрации вводятся не слишком надежные пароли. Специалисты советуют для обеспечения своих электронных денег иметь двойную идентификацию: кроме пароля вводить код, поступающий на номер телефона или электронную почту. Еще есть «холодные кошельки» – это специальные компьютерные программы или флешки, которые сломать практически невозможно.

Миф №6: Криптовалюта только для хакеров и преступников

Согласно официальным данным компаний, занимающихся анализом блокчейна, количество незаконных транзакций в 2022 году составило всего 0,15 процента от общего количества расчетов.

Большие мировые государства работают над тем, чтобы сделать невозможным незаконную деятельность через крипторынок. Поэтому на всех крупных биржах требуют оставлять персональные данные, чтобы можно было отслеживать мошеннические действия в криптосфере. Со временем планируется ужесточение регулирования обращения цифровых денег на законодательном уровне.

Читайте также:

Курс валют на 13 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Кабмин запретил аптекам указывать на вывесках информацию об уровне цен

Законопроект об авто без пошлины для участников боевых действий должны доработать: что планируют изменить