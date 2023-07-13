Курс валют на 13 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 13 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос еще на 12 коп. Злотый прибавил 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,28 грн (+12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,05 грн (+4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 36,50 грн, покупают за 37,60 грн. За евро предлагают 40,50 грн., а продают за 41,20 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 37,65 грн

"Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,55 грн

"Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,30 — 41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,80 грн

"Райффайзен" – 40,55 – 41,60 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,88 – 9,14 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн

"Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Напомним, в Украине выплаты для ВПЛ продолжат, однако не всем. Кабинет министров внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн; для других лиц – 2 тыс. грн.

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