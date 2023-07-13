Курс валют на 13 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро и злотый продолжают удорожать.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 13 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос еще на 12 коп. Злотый прибавил 4 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,28 грн (+12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,05 грн (+4 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 36,50 грн, покупают за 37,60 грн. За евро предлагают 40,50 грн., а продают за 41,20 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн
- "Ощадбанк" – 36,70 – 37,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,75 – 37,55 грн
- "Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
- "Сбербанк" — 40,30 — 41,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,80 грн
- "Райффайзен" – 40,55 – 41,60 грн
- ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,88 – 9,14 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн
- "Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн
- ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн
Напомним, в Украине выплаты для ВПЛ продолжат, однако не всем. Кабинет министров внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн; для других лиц – 2 тыс. грн.
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