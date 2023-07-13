ISW назвал направления, где продвигаются ВСУ

12 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех направлениях и добились успехов на некоторых участках.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинский Генштаб также сообщил, что украинские силы достигли частичного успеха на рубежах Белая Гора – Андреевка и Белая Гора – Курдюмовка (13 км юго-западнее Бахмута).

Спикер Таврической группировки войск Украины майор Валерий Шершень заявил, что украинские войска добились частичного успеха и продвинулись вдоль линии фронта на Бердянском направлении.

Российские военные блогеры утверждают, что украинские войска также продвинулись в районе Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), юго-западнее Великой Новоселки Донецкой области и к югу от Орехова на западе Запорожской области.

Ранее стало известно, что во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях. На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не делать поспешных выводов о "медленном контрнаступлении", ведь речь идет не только об освобождении захваченных врагом населенных пунктов.

В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении, где продолжаются ожесточенные бои. Силы обороны ведут пришествие широким фронтом.