ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ

12 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох напрямках і досягли успіхів на деяких ділянках.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Український Генштаб також повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на рубежах Біла Гора - Андріївка та Біла Гора - Курдюмівка (13 км на південний захід від Бахмута).

Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що українські війська досягли часткового успіху та просунулися вздовж лінії фронту на Бердянському напрямку.

Російські військові блогери стверджують, що українські війська також просунулися в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), на південний захід від Великої Новосілки Донецької області та на південь від Оріхова на заході Запорізької області.

Раніше стало відомо, що під час контрнаступу українські військові впевнено просуваються для звільнення наших територій та мають успіхи на східному та південному напрямках. На сході тривають як наступальні, так і оборонні дії.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про "повільний контрнаступ", адже йдеться не лише про звільнення захоплених ворогом населених пунктів.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. Сили оборони ведуть наступ широким фронтом.