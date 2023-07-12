Курс валют на 12 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара остается без изменений.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 12 июля. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года. За сутки евро вырос на 10 коп. Злотый – вырос на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,16 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,01 грн (+1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 37,20 грн, покупают за 37,00 грн. За евро предлагают 40,00 грн, продают за 40,90 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн
- "Сбербанк" — 36,65 — 37,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,65 – 37,45 грн
- "Райффайзен" – 36,70 – 37,50 грн
- ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
- "Сбербанк" — 40,30 — 41,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,75 – 41,75 грн
- "Райффайзен" – 40,25 – 41,30 грн
- ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,88 – 9,06 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн
- "Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн
- ПУМБ – 8,75 – 9,25 грн
Напомним, в Украине выплаты для ВПЛ продолжат, однако не всем. Кабинет министров внес изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Помощь продолжается для всех ВПЛ, проживающих в Украине: для лиц с инвалидностью и детей – 3 тыс. грн; для других лиц – 2 тыс. грн.
Читайте также: