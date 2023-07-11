Цены на топливо уже выросли на 3 грн, чего ждать дальше – прогноз эксперта

С 1 июля 2023 года в Украине вернули НДС 20% и довоенные акцизы на все виды топлива.

За 10 дней июля 2023 года, после возвращения довоенных налогов, цены на топливо на заправках в среднем выросли на 3–3,45 грн/л. Однако на этом повышение стоимости еще не завершилось.

Об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Динамика в розничной сети после возврата полной ставки НДС и акцизов:

бензин А-95 – плюс 3,01 грн/л (рост налоговой нагрузки на 11 грн/л);

дизтопливо – плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);

автогаз – 1,47 грн/л (3 грн/л).

Диапазон роста составляет от 0 до 6 грн/л.

Оптовые цены начали увеличиваться до 1 июня и выросли еще больше:

бензин А-95 – на 7,74 грн/л;

дизтопливо – 6,97 грн/л.

Динамика цен на АЗС на топливо. / Фото: www.facebook.com/Сергей Куюн

"Это может быть неплохим ориентиром по поводу грядущих изменений и в рознице. Дизель и автогаз уже прошли половину пути, бензин – чуть больше трети", – отметил Куюн.

По его данным, не изменила цены крупнейшая сеть страны, принадлежащая группе "Приват". Наибольший прирост показали экономсети, торгующие в нижнем ценовом диапазоне и имеющие наименьшую маржу. Сети премиум, напротив, были несколько сдержаннее.

"Сейчас отыграл фактор НДС, на очереди – акциз. Трейдеры навезли огромный объем горючего всех марок в мае-июне, поэтому запасы с "низким" акцизом" мы будем проедать минимум до начала августа, а некоторые особо запасливые – до сентября. Думаю, тогда можно будет подводить итоги влияния новых налогов на цену", — отметил эксперт.

Какой будет цена дальше

Сергей Куюн отмечает, что на цену, кроме закупочной стоимости, влияет и фактор "оптимизации" новых налогов, в том числе НДС.

"Уже есть сигналы, что специалисты по "скручиванию" НДС побежали по трейдерам, предлагая свои услуги. Половина рынка точно воспользуется этими предложениями, по крайней мере, так было до войны. Соответственно половина сетей, преимущественно та же "эконом-часть" получит более низкую себестоимость и будет пытаться конкурировать более низкой ценой. Это будет тормозить цену у "брендов", которые в большинстве своем не хотят играть в игры с НДС. Думаю, 3-4 грн на литре этот фактор вполне может срезать", — резюмировал эксперт.

Напомним, эксперт спрогнозировал, насколько подорожает бензин.

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