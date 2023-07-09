Фирма героя Украины Сергея Бубки поставляет горючее оккупантам в "ДНР" — СМИ

Донецкие предприятия, учредителем которых выдающийся в прошлом украинский легкоатлет и спортивный функционер Сергей Бубка, перерегистрировались в государственном реестре юридических лиц РФ.

ООО "Фирма "Монблан", учредителями которого является известный украинский спортсмен, бывший глава Национального олимпийского комитета и Герой Украины Сергей Бубка и его брат Василий, получило первые подряды от террористов ДНР и начало поставлять им горючее.

Об этом говорится в журналистском расследовании проекта "Bihus.Info".

Журналисты отметили, что после оккупации Донецка в 2014 году братья Бубки юридически перенесли фирму в то время не оккупированную Волноваху. Здесь они продолжили участие в украинских тендерах, продавая бензин, дизель, автогаз, крупы, хлебобулочные изделия на миллионы гривен преимущественно коммунальным предприятиям Донецкой области.

В последний раз это предприятие было участником государственных тендеров в Украине в 2018 году. В 2023 году "Монблан" засветился в тендерах страны-агрессора.

На государственной платформе закупок РФ удалось обнаружить три контракта на поставку топлива на общую сумму 800 тысяч рублей, которые фирма Бубки заключила в мае 2023 года.

4 мая – с так называемым "республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения "ДНР" на поставку 2 тысяч литров горючего за почти 100 тысяч рублей;

– с так называемым "республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения "ДНР" на поставку 2 тысяч литров горючего за почти 100 тысяч рублей; 26 мая компания продала 11,5 тысячи литров горючего на почти 669 тысяч рублей "федеральному казенному учреждению "центр по обеспечению деятельности казначейства России";

компания продала 11,5 тысячи литров горючего на почти 669 тысяч рублей "федеральному казенному учреждению "центр по обеспечению деятельности казначейства России"; 30 мая "республиканское казначейство "ДНР" заказало у "Монблана" еще 1 200 литров горючего за 63 тысячи рублей.

По этим сделкам фирма продает не горючее, а талоны на него. Использовать их можно на заправках "Монблана", которых нашли по меньшей мере шесть – четыре в Донецке, а также по одной – в Макеевке и на трассе возле Волновахи.

На всех контрактах стоит подпись старшего брата Героя Украины Сергея Бубки — Василия, руководителя компании.

В украинском Госреестре юридических лиц соучредителями ООО "Фирма "Монблан" числились Сергей Бубка, его брат Василий и мать Валентина. В российском государственном реестре, где также фигурирует эта фирма, мать из перечня учредителей убрали.

Кстати, старший брат олимпийского чемпиона также прыгал с шестом, а впоследствии был депутатом Донецкого облсовета от "Партии регионов". После оккупации Донецка он остался в городе и даже участвовал в некоторых торжествах, организованных в "ДНР".

Напомним, в ноябре 2022 года новым главой НОК Украины стал Вадим Гутцайт. Он сменил в должности Сергея Бубку, возглавлявшего Национальный олимпийский комитет от 2005 года.

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