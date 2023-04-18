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Лукашенко и Пушилин встретились в Минске: диктатор предложил "помочь "ДНР"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3503
Время на прочтение
1 мин
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Лукашенко и Пушилин встретились в Минске: диктатор предложил "помочь "ДНР"

Фото: Getty Images

Диктатор интересовался делами на фронте.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 18 апреля встретился с главарем террористической организации "ДНР" Денисом Пушилиным.

Об этом сообщил Telegram-каналу "Пул первого".

Отмечается, что встреча прошла в Минске. Белорусский диктатор предложил помочь ДНР, кроме того, Лукашенко интересовался делами на фронте.

"На фронте, как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок — он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И на север, и на юг. Да и в направлении Донецка. Обстрел. Людям тяжеловато. И в этой ситуации, которую Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?", — высказался диктатор Беларуси.

Напомним, в начале апреля Лукашенко встретился с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Они обсудили "очень серьезные угрозы".

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Дата публикации
Просмотры
3503
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