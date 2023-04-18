Лукашенко і Пушилін зустрілися в Мінську: диктатор запропонував "допомогти "ДНР"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 18 квітня зустрівся з ватажком терористичної організації "ДНР" Денисом Пушиліним.

Про це повідомив Telegram-каналу "Пул первого".

Зазначається, що зустріч відбулась у Мінську. Білоруський диктатор запропонував "допомогти "ДНР". Крім того, Лукашенко цікавився справами на фронті.

"На фронті, як у нас там справи? Тому що центральна так звана ділянка — вона у вас там найскладніша. Йдуть дуже інтенсивні бої. І на північ, і на південь. Та й у напрямку до Донецька. Обстріл. Людям важкувато. І в цій ситуації, що Білорусь може зробити для Донецька, чим ми можемо допомогти?", - висловився диктатор Білорусі.

Нагадаємо, на початку квітня Лукашенко зустрівся із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Вони обговорили "дуже серйозні загрози".

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