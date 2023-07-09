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В Мариуполе "тихий бунт": Андрющенко рассказал детали

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2111
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В Мариуполе "тихий бунт": Андрющенко рассказал детали

В Мариуполе "тихий бунт": Андрющенко рассказал детали

Россияне разрабатывают план "эвакуации" из города.

Во временно оккупированном Мариуполе начался "тихий бунт". Все из-за "понаехавших" россиян в город. В частности, речь идет об узбеках, бурятах и других национальных меньшинствах РФ.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, возмущение мариупольцы выражают в Сети. Среди прочих там обсуждают ситуацию, которая случилась в общественном транспорте.

"Россиянин в общественном транспорте напал на 16-летнюю девушку. Никто из присутствующих в автобусе за нее не вступился. Горожане в сети решили, что "чу**в надо гнать", поскольку они ведут себя "как звери", — говорится в сообщении.

Добавим, что захватчики разрабатывают план "эвакуации" из Мариуполя. Речь идет о вывозе коллаборантов, документов и награбленного имущества.

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Дата публикации
Просмотры
2111
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