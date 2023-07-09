Экс-муж Ани Лорак насмешил, как 12-летней дочери надевал "бабушкины" штаны и объяснил, зачем

ґприключения Мурата с семьей в Турции продолжаются.
Экс-муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал, как 12-летней дочери от артистки Софии пытался одеть штаны, похожие на бабушкины.
Видео, снятое супругой Мурата Лилией, он запостил в сторис своей страницы в Instagram. Как известно, сейчас Налчаджиоглу вместе с новой женой Лилией, ее дочерью от предыдущих отношений Александрой и 12-летней Софией от Лорак отдыхают в Турции.
Так, в Каппадокии дочь Мурата захотела попытаться слепить кувшин. В видео бизнесмен показал, как надевал на дочь специальные штаны, чтобы она не испачкалась.
Также Налчаджиоглу обнародовал кадры, как 12-летняя София старательно пыталась изготовить посуду из глины своими руками.
Напомним, ранее экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу показал, как свозил семью на парад воздушных шаров в Каппадокии. А жена бизнесмена Лилия похвасталась, как они летали на воздушном шаре.
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