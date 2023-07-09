Трофейный "Сонцепек" теперь работает против оккупантов — мощное видео

В Сети показали, как работает по оккупантам единственный в Украине ТОС 1А "Сонцепек".

Вооруженные силы Украины затрофеили в армии РФ ТОС-1А "Сонцепек". Теперь система залпового огня работает против ее бывших владельцев.

ТОС-1А "Сонцепек" затрофеила 67-я бригада под Киевом. Это оружие используется достаточно редко из-за ограниченного количества БК и своей специфики.

"Когда эта махина, на которой отчеканено имя не просто Героя, а человека, которого мы знали и любили, через несколько секунд выпустила полное БК, едва не накрыв нас мощным огненным облаком – мы почувствовали, будто Да Винчи был рядом с нами в тот момент. И он улыбался", — подписали видео авторы Константин и Влада Либеровы.

Напомним, по данным ГУР, Россия отправила Росгвардию в ЗАЭС после публикации карты минирования.

Трофейный "Солнцепёк" умело уничтожает оккупантов

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