РФ отправила Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования – ГУР

В РФ отреагировали на публикацию ГУР, где показана карта минирования россиянами Запорожской АЭС.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов 8 июля в эфире телемарафона.

"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят — возможно, у них проблемы со зрением — каких-то проблем в действиях окупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", — прокомментировал Юсов. .

В ГУР говорят, что карта передает минно-взрывные заграждения, кроме того, есть еще заминированная техника, грузовики со взрывчаткой на территории станции и т.п., одновременно минирование продолжается.

Также читайте В "Укрзализныце" возвращают военизированную охрану в пассажирские поезда

"Срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – уехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут составлять для нас каких-либо тайн", – сказал Юсов.

Добавим, кафиры продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

Читайте также: