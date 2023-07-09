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РФ отправила Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования – ГУР

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Кристина ГоловчакКристина Головчак
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РФ отправила Росгвардию на ЗАЭС после публикации карты минирования – ГУР

В РФ отреагировали на публикацию ГУР, где показана карта минирования россиянами Запорожской АЭС.

Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции.

В РФ отреагировали на публикацию ГУР, где показана карта минирования россиянами Запорожской АЭС.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов 8 июля в эфире телемарафона.

"Это определенный привет всем "голубям мира", которые говорят за границей, что не видят — возможно, у них проблемы со зрением — каких-то проблем в действиях окупантов. С другой стороны, это сигнал оккупантам, что украинцы все видят", — прокомментировал Юсов. .

В ГУР говорят, что карта передает минно-взрывные заграждения, кроме того, есть еще заминированная техника, грузовики со взрывчаткой на территории станции и т.п., одновременно минирование продолжается.

"Срочно представители Росгвардии – именно они отвечают в оккупационном корпусе за ситуацию на Запорожской атомной станции – уехали для того, чтобы вносить соответствующие коррективы, которые, впрочем, тоже не будут составлять для нас каких-либо тайн", – сказал Юсов.

Добавим, кафиры продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

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