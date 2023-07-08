Враг продолжает минирование ЗАЭС – военная разведка (карта)

Оккупанты продолжают минирование Запорожской атомной электростанции и объектов на территории станции. На территорию ЗАЭС доставляются мины и взрывчатые вещества.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В технических помещениях и машинных залах российские захватчики установили минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа.

В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Карта ЗАЭС от ГУР / Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Напомним, 5 июля руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что угроза теракта на Запорожской АЭС понемногу падает.

Однако 6 июля на крыше ЗАЭС спутник зафиксировал новые объекты. Также на крышах энергоблоков ЗАЭС россияне установили пулеметные гнезда.