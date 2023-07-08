Ворог продовжує мінування ЗАЕС - військова розвідка (мапа)

Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

У технічних приміщеннях та у машинних залах російські загарбники встановили мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.

Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

Мапа ЗАЕС від ГУР / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, 5 липня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху падає.

Однак 6 липня на даху ЗАЕС супутник зафіксував нові об'єкти. Також на дахах енергоблоків ЗАЕС росіяни встановили кулеметні гнізда.