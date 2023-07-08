Ворог продовжує мінування ЗАЕС - військова розвідка (мапа)

Окупанти здебільшого використовують міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об’єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доправляються міни та вибухові речовини.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
У технічних приміщеннях та у машинних залах російські загарбники встановили мінно-вибухові загородження, які складаються з керованих дистанційно та некерованих протипіхотних мін спрямованого типу.
Здебільшого використовуються міни спрямованого типу радянських зразків: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
Нагадаємо, 5 липня керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза теракту на Запорізькій АЕС потроху падає.
Однак 6 липня на даху ЗАЕС супутник зафіксував нові об'єкти. Також на дахах енергоблоків ЗАЕС росіяни встановили кулеметні гнізда.
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