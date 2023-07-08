Зеленський назвав пріоритетне питання, яке обговорив з Ердоганом

Зеленський повідомив, що Україна і Туреччина спільно працюють над поверненням всіх українських людей з російського полону.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом пріоритетним питанням для обговорення була допомога країни у поверненні з російського полону українських громадян.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Стамбулі.

"І кримські татари, і політв’язні, і всі інші наші полонені, і депортовані діти – це перше, повірте, на наших зустрічах, у наших телефонних контактах із президентом Ердоганом у будь-який час. Завжди ця тематика дуже актуальна. Тому що і для мене, і для президента [Ердогана] люди – це пріоритет", – запевнив Володимир Зеленський.

Водночас він зазначив, що до появи конкретних результатів поки недоцільно коментувати процес.

Візит Зеленського до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський 7 липня прибув до Туреччини, де зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом.

Турецький президент висловив підтримку територіальної цінності України і заявив, що "Україна заслуговує на членство в НАТО". Крім того, лідери обговорили виробництво БПЛА, оборонну промисловість та інші проєкти. Ердоган додав, що Туреччина готова взяти на себе провідну роль у мирному плані.

Водночас турецький лідер також анонсував візит Путіна до країни наступного місяця, де він зможе поспілкуватися з ним віч-на-віч, зокрема про обмін полоненими та "зернову угоду".

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