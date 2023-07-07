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Зеленський назвав серйозну проблему, яка загрожує НАТО

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Зеленський назвав серйозну проблему, яка загрожує НАТО

Зеленський про небезпеку для НАТО / Фото: president.gov.ua

Зеленський розраховує на виявлення єдності Альянсу під час саміту у Вільнюсі.

Відсутність рішення щодо вступу Швеції та України до Північноатлантичного альянсу — є серйозною загрозою для розколу НАТО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Братиславі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

На питання про очікування України від саміту НАТО у Вільнюсі, Зеленський відповів, що розраховує на виявлення єдності Альянсу, оскільки "в єдності є сила НАТО, ця сила розповсюджується на впевненість суспільств, на всіх союзників Альянсу".

"І, я вважаю, те, що поки не вирішене питання щодо Швеції і сигналу України щодо запрошення – я вважаю, в цьому мало єдності, і це загроза міцності Альянсу. І тому ми очікуємо саме позитивних результатів або хоч якихось кроків для наближення цього позитиву. Це дуже важливо для безпеки всього світу", – прокоментував він.

Зеленський додав, що єдність НАТО впливає і на ситуацію "з агресором – з Російською Федерацією".

"Тому що Росія дуже розраховує, щоби світ показав слабкість і роз’єднаність в Альянсі. І цього не можна допустити", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше командувач Лігою оборони Естонії та чинний депутат парламенту країни Мееліс Кійлі заявив, що Україна отримає ядерні гарантії безпеки, коли стане членом НАТО, а зараз її безпеку гарантує розуміння Заходом, що Росія є загрозою, яку слід нейтралізувати.

Крім того, ми раніше інформували, що Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі.

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Дата публікації
Перегляди
1477
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