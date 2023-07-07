У НАТО оцінили ризики підриву росіянами Запорізької АЕС

У розвідці кажуть, що загроза катастрофи на ЗАЕС зменшується.

РФ повинна вивести свої війська з території Запорізької АЕС, а також надати доступ для огляду станції.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції.

Він наголосив, що у НАТО продовжують ретельно стежити за ситуацією.

"Це важливо, оскільки це найбільша АЕС у Європі. МАГАТЕ несе відповідальність. У них є мандат, щоб забезпечити виконання всіх вимог. Це складно в умовах війни. На Росії лежить відповідальність", – зазначив генеральний секретар Альянсу.

За словами генсека НАТО, головний сигнал Альянсу Росії – вивести свої війська та надати повний доступ експертам МАГАТЕ до станції.

"За їхніми словами, не було видимих свідчень про наявність мін, але не все вони змогли проконтролювати. Закликаємо Росію забезпечити повний доступ", – зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що загроза катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Але росіяни можуть повернутися до своїх намірів будь-коли, поки станція перебуває в їхніх руках.

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