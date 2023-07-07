МОЗ підтримує легалізацію медичного канабісу в Україні

Кузін зауважив, що багато країн вже ухвалили відповідні зміни до законодавства.

У Міністерстві охорони здоров’я України підтримують легалізацію препаратів, які виготовлені на основі медичного канабісу.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санлікар України Ігор Кузін.

"З боку Міністерства охорони здоров’я ми, безумовно, підтримуємо таку законодавчу ініціативу", - сказав він.

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Зазначається, що законопроєкт, який наразі перебуває на розгляді у парламенті, дозволяє використовувати в медичних цілях препарати, які були виготовлені з медичного канабісу.

Кузін зауважив, що багато країн вже ухвалили відповідні зміни до законодавства.

"Це не означає, що канабіс буде використовуватися для рекреаційних цілей. Це означає, що через певні регуляції буде дозволено використовувати препарати медичних конопель саме при лікуванні пацієнтів… Мова йде виключно про медичне застосування", - сказав санлікар.

Зокрема, йдеться про лікування людей, які мають хронічний біль, неврологічні розлади та психічні розлади. Кузін уточнив, що медичний канабіс використовуватиметься за наявності доказової бази щодо ефективності його використання. Він підкреслив, що відповідні препарати продаватимуть за рецептами.

За словами посадовця, ще необхідно розробити клінічні протоколи щодо дозування та конкретних випадків використання таких ліків. Для цього необхідно близько шести місяців. Крім того, препарати мають пройти реєстрацію в Україні.

"Міністерство охорони здоров’я надало позитивну оцінку цьому законопроєкту. Тому ми очікуємо, що він найближчим часом може бути винесений в зал Верховної Ради і там прийнятий", - додав Кузін.

Заступник міністра охорони здоров'я зауважив, що реалізація цього законопроєкту може відбутися за пів року-рік після його ухвалення.

Нагадаємо, 28 червня, президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції заявив про необхідність легалізувати в Україні медичний канабіс. За його словами, це дозволить українським громадянам не терпіти біль, стрес і травми війни. Український президент зазначив, що саме тепер важливо легалізувати медичний канабіс для усіх, хто цього потребуватиме.

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