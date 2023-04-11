Вирощував коноплі, щоб не страждати від болю: суд на Київщині звільнив чоловіка навіть від найм'якішого покарання (фото)

Суд над Віктором тривав майже три роки, а медичний канабіс в Україні досі не легалізували.

Віктор Ручко — 45-річний мешканець Ірпеня. Він страждає на вроджену невиліковну хворобу полікістоз нирок. Полегшити сильний біль чоловіку допомагають коноплі. Він вирощував їх у теплиці на подвір'ї свого будинку, поки одного дня поліцейські не прийшли з обшуком. Майже три роки суд розглядав справу Віктора й наприкінці березня 2023-го визнав його винним. Водночас звільнив чоловіка навіть від найм'якішого покарання.

Віктор Ручко розповів свою історію ТСН.ua, а його адвокат Олександр Куликов поділився деталями справи. Вони незадоволені рішенням суду та готують апеляцію — хочуть виправдувальний вирок.

Віктор народився та виріс у Донецьку, вивчився на економіста та мав свій бізнес — продавав сільгосптехніку. У 2014 році, коли почалася війна, чоловіку довелося виїхати з рідного міста. Він купив будинок під Києвом та оселився там з родиною.

Через хворобу Віктор з дитинства страждав на високий артеріальний тиск, який викликав сильні головні болі. Про лікувальні властивості конопель дізнався випадково в студентські роки.

Віктор Ручко біля теплиці у себе на подвір'ї / Фото: Ґрати

"Тоді не було нормальних ліків від постійного головного болю. Десь на першому курсі мій товариш привіз коноплі. Ми разом їх курили і я помітив, що біль зникає на тривалий час, тиск нормалізується. Взяв у нього насіння, щоб вирощувати у батьків на дачі. Я не займався продажем, нічим таким. Все життя коноплі мені допомагають боротися з моєю хворобою. Ну як боротися — це невиліковне захворювання. Полегшують страждання. Окрім головного болю, з роками почався дуже сильний біль в самих нирках. Треба було приймати потужні опіоїди, шкідливі лікарські знеболювальні. Від них і залежність, і печінка відвалюється, купа побічних ефектів".

Переїхавши до Ірпеня, Віктор мучився від болю, й теж почав вирощувати коноплі в теплиці у себе на подвір'ї. Для цього він поїхав до Чехії, де канабіс легалізований, і купив насіння медичних конопель. Це спеціальний сорт рослини з низьким вмістом тетрагідрокабінолу — основної психоактивної речовини конопель.

Теплиця, де Віктор вирощував коноплі / Фото: "Бабель", 2020 рік

"Я знав, що люди помітять, тож почав вирощувати медичні сорти, щоб не було проблем із законом. Але проблеми все одно виникли, бо в нас закон не розрізняє медичних і немедичних конопель. З обшуком прийшли раптово о шостій ранку. Розбудили, повалили на підлогу, поламали хвіртку. Ніби беруть якогось наркобарона — вулицю перекрили. Мені здалося, що вся поліція Ірпеня з'їхалася мене приймати. Це мене зачепило і я пішов на принцип. Щоб довести, що я маю право лікуватися тим, що для мене доступно і тим, що ефективно".

Під час обшуку в Віктора на подвір'ї вилучили 27 кущів конопель. Через три місяці слідчий приїхав до чоловіка та запропонував угоду: визнати провину та отримати мінімальне покарання. Однак він відмовився, бо хотів боротися за легалізацію медичного канабісу в Україні.

Подвір'я Віктора Ручка в Ірпені / Фото: "Бабель", 2020 рік

Захищати Віктора безкоштовно взявся адвокат Олександр Куликов. Розгляд справи затягнувся на роки, за цей час Віктору видалили нирки — тепер він стоїть у черзі на трансплантацію. За два дні до повномасштабного вторгнення Росії обвинувачення запросило для Віктора шість місяців арешту. Ірпінський міський суд мав винести вирок 25 лютого 2023 року, однак розпочалася велика війна. Чоловіку довелося їхати з дому через російську агресію вже вдруге.

"Ми з сім'єю 11 днів просиділи у підвалі під бомбардуваннями. Топили там буржуйку. Думали, що наші відразу відкинуть їх. Чекали, що все це припинитися. А коли почали бомбити наше селище (Романівка, яка входить до складу Ірпеня — ред.) нам довелося виїхати і більше 40 днів блукати по друзях. Сім'я поїхала на західну Україну, я в друга жив на Троєщині. Половину нашого селища розбомбили. Мій будинок постраждав. Навіть паркану немає, не те що теплиць. Їх розворотило від вибухів. Повибивало вікна, зірвало шматок даху".

Будинок Віктора в Ірпені постраждав через російські обстріли / Фото: Ґрати

Суд призначив найм'якіше покарання з усіх можливих

Після деокупації Київщини суд поновив свою роботу, слухання справи Віктора поновилися. 30 березня суд визнав чоловіка винним й оштрафував його на 1700 гривень. Водночас звільнив його від покарання, у зв'язку із закінченням строку давності злочину.

Адвокат Олександр Куликов каже, що справа Віктора унікальна, адже суд призначив найм'якіше покарання з усіх можливих за тієї умови, що вина не визнається.

Віктор Ручко в залі суду / Фото: Ґрати

"На нас дивились з початку з подивом. Тому що ми прийшли і сказали, що так, він дійсно це робив, об'єктивні дії були, але ми це не вважаємо злочином. Приблизно така казуїстика. Я не можу сказати, що я повністю незадоволений вироком. Тому що він мене все ж таки дещо здивував. Це найкращий з можливих обвинувальних вироків. І суд взагалі, таке враження, що зробив усі можливі реверанси для Віктора процесуально, однак не зробив головного - не визнав його невинуватим. Я все одно доволі позитивно оцінюю роботу суду, оскільки вони вписали потрібні речі в саме рішення. А визнати це діяння малозначним - це така собі маленька революція".

Адвокат Олександр Куликов та Віктор Ручко / Фото: Ґрати

Адвокат Віктора в суді наполягав, що чоловік вимушено вирощував коноплі, адже препарати, які доступні в аптеках, йому шкодять. Для того, щоб підтвердити свої слова, він зробив своєрідну аналітику наявних на ринку знеболювальних та їхніх побічних ефектів. Також захист запросив до суду нейрофізіолога Дмитра Ісаєва, який працював за кордоном і вивчав вплив канабісу на організм. Експерт підтвердив, що це єдине знеболювальне, що підходить Віктору.

Віктор Ручко біля будівлі суду в Ірпені / Фото: Ґрати

Легалізація медичного канабісу в Україні

Нагадаємо, що медичний канабіс не легалізований в Україні, однак зробити це намагаються багато років. У червні 2022-го до парламенту був внесений законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Його підтримав Кабінет міністрів, а в Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування. Зокрема, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій.

"Цей законопроєкт розширить доступ пацієнтів до необхідного лікування низки хвороб, зокрема онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни", — зазначили в МОЗ.

Дикорослі коноплі на вулиці, де живе Віктор / Фото: "Бабель"

Втім, є організації та експерти, які вважають такі очікування уряду перебільшеними і виступають проти поширення недостовірної інформації щодо законопроекту №7457 та його правових наслідків, у випадку ухвалення його поточної редакції.

"Ні у випадку Віктора, ні у випадку інших пацієнтів, ця законодавча ініціатива проблеми не вирішує", — підкреслив ТСН.ua активіст руху за легалізацію "Марш Свободи" Тарас Ратушний.

Противники законопроєкту вимагають змінити статус канабісу та його похідних у переліку наркотичних речовин, психотропних засобів і прекурсорів: з особливо небезпечних речовин, заборонених до обігу – на речовини, обмежений обіг яких допускається для медичного використання.

У лютому 2023 року законопроєкт №7457 знову розглянув та підтримав Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. До нього були підготовлені та узгоджені певні правки.

Станом на зараз канабіс повністю чи частково легалізований у понад 40 країнах світу, пише Canna Reporter. Близько 30 держав узаконили виключно медичну марихуану, серед них Австралія, Нова Зеландія, Ізраїль, Південна Корея, Велика Британія, Франція, Італія, а також африканські Малаві, Лесото, Марокко, Зімбабве та Руанда.

Поки шлях до медичної легалізації в Україні затягнувся на багато років, мільйони пацієнтів, такі як Віктор із Ірпеня, не мають можливості законно полегшити важкі симптоми препаратами на основі канабісу.

Скільки можна заробити на вирощуванні канабісу: В Україні хочуть легалізувати коноплі

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