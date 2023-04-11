Передавання Україні МіГ-29: Болгарія назвала умову

Софія готова зробити це не безоплатно, а через "трикутну угоду".

Болгарія готова передати українським пілотам винищувачі МіГ-29. Втім, країна готова зробити це не безоплатно, а через трикутну угоду з іншими країнами.

Про це повідомили у пресслужбі болгарського Міноборони.

У міністерстві наголошують, що не вели переговорів про постачання до України МіГ-29, як про це повідомляли деякі ЗМІ. Адже таке рішення, додають у відомстві, могло б підірвати обороноздатність країни.

"Міністерство оборони не вело жодних переговорів про безоплатне надання болгарських винищувачів МіГ-29 Україні. Таке рішення призвело б до дефіциту (у Збройних силах), що суперечить Конституції Республіки Болгарія і закону "Про оборону і збройні сили Республіки Болгарія", - заявили у Міноборони Болгарії.

Разом з цим у Софії зауважили, що від кінця 2022-го проводять переговори щодо можливості реалізації "трикутної угоди", щоб замінити частину наявної зброї на більш сучасні.

"Відповідно до рішення народних зборів від кінця 2022 року, міністерство оборони послідовно проводить переговори про можливість реалізації так званих тристоронніх угод, щоб замінити частину наявних озброєнь на сумісні озброєння з країн-союзників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна отримала від Варшави чотири бойові літаки МіГ-29. Передавання ще чотирьох винищувачів - у процесі. За словами президента Польщі Анджея Дуди, його країна згодом готова відправити ще шість бойових літаків до України, зауважив Дуда.

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