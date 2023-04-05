Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Дуда анонсував передавання Україні ще кількох винищувачів МіГ-29: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1260
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дуда анонсував передавання Україні ще кількох винищувачів МіГ-29: що відомо

Український винищувач МіГ-29 / Фото: commons.wikimedia.org

Польща вже передала українським пілотам чотири МіГ-29.

Польща незабаром передасть українським Збройним силам ще чотири винищувачі МіГ-29. Наразі Україна отримала від Варшави чотири бойові літаки.

Про це заявив польський президент Анджей Дуда під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Варшаві.

"Чотири МіГ-29 з наших складів, які перебували ще у нас, були протягом останніх місяців передані в розпорядження ЗСУ. Чотири МіГи передаються додатково останнім часом, разом вісім", - заявив він.

За словами лідера поляків, Варшава вже передала Києву чотири МіГ-29, а передавання ще чотирьох винищувачів - у процесі. Згодом Польща готова відправити ще шість бойових літаків до України, зауважив Дуда.

"Ми готові ще передати шість, які тепер готуються, вони могли б бути передані досить швидко. У нашому розпорядженні є ще літаки МІГ, які були модернізовані до стандартів НАТО. Ці МІГи будуть нам поки що потрібні", - розповів польський президент.

До слова, днями представник польського президента Марчін Пшидач підтвердив, процес передавання першої частини літаків МіГ-29 вже завершився.

Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що ЗСУ наразі мають п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29. Проте Україна потребує багатоцільових літаків F-16, адже радянські літаки, навіть ті, які ЗСУ отримали від союзників, все одно застарілі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1260
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація