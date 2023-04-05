"Все під контролем": у Криму окупанти готуються до вуличних боїв (відео)

У російських загарбників у Криму "все під контролем", проте 5 квітня у тимчасово окупованій ​​Новофедорівці просто посеред білого дня лунали постріли.

Про це повідомили Збройні сили України.

Російські загарбники так бояться контрнаступу українських військових, що вже готуються до вуличних боїв. Так, на одній з вулиць житлового будинку окупанти посеред дня проводили навчання.

"Готуються до вуличних боїв, але навіщо, якщо у росЗМІ Крим під надійним захистом?", - йдеться у дописі ЗСУ.

Днями у ГУР натякнули на повернення півострова промовистою світлиною (фото).

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що війна триватиме доти, доки Україна не звільнить усі свої території, включно із Кримом та Донбасом.

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