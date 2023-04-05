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Гарантії безпеки для України від НАТО: Дуда озвучив плани Польщі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Гарантії безпеки для України від НАТО: Дуда озвучив плани Польщі

Фото: Associated Press

Дуда вважає, що Україна повинна бути в НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда пояснив, що його держава проситиме для України гарантії безпеки від НАТО та подальший вступ нашої держави до Альянсу. 

Про це він сказав 5 квітня під час пресконференції з Володимиром Зеленським у Варшаві. 

"Ми намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який буде найближчим часом, додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати мілітарний потенціал України, почуття безпеки українського суспільства, будуть також дуже сильною підтримкою українських воїнів в боротьбі з російським загарбником", - заявив Дуда.

Дуда наголосив, що Польща вимагатиме від Альянсу вступу України до НАТО. 

"Надіємося, що такі гарантії нам вдасться для України здобути як вступ до майбутнього повного членства України в НАТО, в чому Польща весь час Україну рішуче підтримує", - наголосив польський голова. 

Нагадаємо, президент Зеленський 5 квітня прибув до Варшави з офіційним візитом. Основною темою розмов буде оборона України, економіка, санкції, післявоєнна відбудова та шлях України до ЄС і НАТО.

Також Дуда вручив українському колезі Володимирові Зеленському орден Білого Орла - найстарішу та найвищу нагороду Польщі.

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Дата публікації
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