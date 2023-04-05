У Зеленського підтвердили, що він вже прибув до Польщі з візитом

Це перший анонсований від’їзд президента з країни від початку війни.

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня, вже приїхав до Польщі з офіційним візитом.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, пише РБК.Україна.

"Так, президент у Польщі, він разом з першою леді розпочав свій офіційний візит", - підтвердив речник глави держави його приїзд до сусідньої країни.

До слова, про прибуття українського лідера до Польщі вже писали польські ЗМІ. "Президент України Володимир Зеленський вже перебуває в Польщі. Сьогодні український лідер буде розмовляти віч-на-віч з президентом Анджеєм Дудою", - повідомив кореспондент радіостанції RMF FM.

У польського лідера Анджея Дуди підтвердили приїзд Зеленського.

"Президент Володимир Зеленський уже перетнув кордон з Польщею. Об 11 годині український лідер має прибути до президентського палацу, де відбудеться офіційне вітання", - повідомив керівник Офісу міжнародної політики президента країни Марцін Пшидач.

Нагадаємо, Зеленський відвідує Польщу офіційним візитом вперше після повномасштабної російської агресії, а також це перший заздалегідь оголошений від’їзд президента з країни.

Читайте також: