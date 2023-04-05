Ердоган закликав негайно реформувати Радбез ООН

Президент Туреччини каже, що комплексна реформа РБ ООН є терміновою потребою.

Про це пише Anadolu.

Порядок, який обмежує долю людства під контролем п'яти країн, "не є стійким", - заявив президент Туреччини, закликаючи до "всеосяжної та всеосяжної" реформи Ради Безпеки ООН.

Він сказав, що Туреччина зараз «збирає врожай» своєї підприємницької та гуманітарної зовнішньої політики, і кілька країн поспішають надати допомогу Туреччині після землетрусів 6 лютого на півдні країни.

Стосовно війни Росії проти України Ердоган висловив віру в можливість «зберегти справедливий мир, який дозволить обом сторонам отримати почесний вихід, і який виведе наш регіон з виру, в який його втягнули».

Ердоган сказав, що Туреччина знає про «ігри в слова, дипломатичні та військові хитрощі» терористичних угруповань і підтвердив, що його країна уважно за ними стежить.

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«Як ми не погоджуємося на те, щоб наша країна була оточена терористичним коридором, ми точно не допустимо подальших спроб», – додав він.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що відсутність реакції на порушення міжнародного права Росією призведе до абсолютної втрати суб’єктності ООН як ключової організації із забезпечення миру у світі.

Крім того, ми раніше інформували, що ексдержсекретар США за президентства Дональда Трампа Майк Помпео заявив, що не налаштований оптимістично щодо ООН через присутність у ній Росії та Китаю.

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