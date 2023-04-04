5 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 5 квітня, в православному календарі день пам’яті святого Никона. Народився преподобномученик в Неаполі, в родині, де батько був язичником, а матір — християнкою.

Служив Никон воякою і здобув чимало перемог. Якось під час однієї з битв, він почав молитися Христу, і зміг перемогти навіть оточений ворогами. Повернувшись додому, він, з благословення матері, вирушив на пошуки священника, який зміг би його охрестити і постригти. Дістався Никон на кораблі острова Хіос, зійшов на високу гору і там 8 днів перебував в молитві та пості. Тоді з'явився Ангел Божий, який і вказав чоловікові шлях.

Подався він на гору Ганос, де жило чимало ченців, а очолював їх єпископ Феодосій. Він і освятив Никона, а потім прийняв в обитель як свого учня і ченця.

Прикмети 5 квітня

Народні прикмети 5 квітня / Фото: Pexels

По небу пливуть сині хмари — до дощу.

На землі все ще лежить сніг, але вже чутно перший весняний грім — до холодного літа.

Сонце в колах — урожай буде багатим.

Чхає або кашляє кішка на дощ.

Що завтра не можна робити

Не варто 5 квітня починати серйозні справи, тому що не досягнете в них успіху. Не бажано цього дня шити, прясти, в'язати чи вишивати. Утримайтеся від будь-яких конфліктів, тривалих поїздок чи образ. Не зловживайте міцними алкогольними напоями.

Що можна робити завтра

Цього дня селяни починали садити горобину, чорну і червону смородину, яблуні. А ще намагалися зайнятися генеральним прибиранням: витирали пилюку, мили підлогу тощо.

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