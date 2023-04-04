5 апреля – какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 5 апреля, в православном календаре день памяти святого Никона. Родился преподобномученик в Неаполе, в семье, где отец был язычником, а мать – христианкой.

Служил Никон воином и одержал немало побед. Как-то во время одной из битв он начал молиться Христу и смог победить даже окруженный врагами. Вернувшись домой, он по благословению матери отправился на поиски священника, который смог бы его окрестить и постричь. Добрался Никон на корабле острова Хиос, взошел на высокую гору и там 8 дней находился в молитве и посте. Тогда явился Ангел Божий, указавший человеку путь.

Направился он на гору Ганос, где жило немало монахов, а возглавлял их епископ Феодосий. Он и освятил Никона, а затем принял в обитель как своего ученика и монаха.

Приметы 5 апреля

Народные приметы 5 апреля / Фото: Pexels

По небу плывут синие облака – к дождю.

На земле все еще лежит снег, но уже слышен первый весенний гром — к холодному лету.

Солнце в кругах – урожай будет богатым.

Чихает или кашляет кошка в дождь.

Что завтра нельзя делать

Не стоит 5 апреля начинать серьезные дела, потому что не добьетесь в них успеха. Не желательно в этот день шить, прясть, вязать или вышивать. Воздержитесь от любых конфликтов, длительных поездок или оскорблений. Не злоупотребляйте крепкими алкогольными напитками.

Что можно делать завтра

В этот день крестьяне начинали сажать рябину, черную и красную смородину, яблони. А еще пытались заняться генеральной уборкой: вытирали пыль, мыли пол и т.д.

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