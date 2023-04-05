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Астрологический прогноз на 5 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
196
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 5 апреля

Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день всеобщей гармонии, когда звезды рекомендуют отложить дела и заняться своим здоровьем – как моральным, так и физическим. Желательно избегать суеты и суматохи, необходимо проводить время в тишине и покое, сосредоточившись на внутренних – душевных и ментальных – процессах. 

Символ дня: лестница, ведущая в небеса.

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: белый, серебристый, небесно-голубой. 

Счастливые камни дня: изумруд, турмалин, чароит. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: можно проводить очистительные процедуры – поститься, голодать, сидеть на детокс-диете. Как только организм очистится от шлаков и токсинов, половина болезней исчезнут сами собой. 

Питание дня: нежелательно употреблять в пищу продукты животного происхождение, поэтому мясо нужно исключить или хотя бы заменить рыбой. 

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться. 

Дачные работы дня: можно сажать любые растения, кроме лекарственных трав – они не будут обладать нужными полезными свойствами. 

Магия и мистика дня: можно совершать магические ритуалы, использующие силу воды. 

Сны дня: тревожные сны, приснившиеся нынешней ночью, будут свидетельствовать о том, что человек чересчур напряжен и внутренне зажат, поэтому ему необходимо расслабиться. 

Табу дня: не стоит общаться с недоброжелательно настроенными людьми – ни к чему хорошему это не приведет. 

Цитата дня: "Изучать и анализировать общество важнее, чем читать ему мораль" (Винсент Ван Гог). 

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Дата публикации
Просмотры
196
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