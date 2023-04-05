В США рассказали, каким они видят будущее Украины

В США видят Украину мощной и независимой демократией.

Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США по результатам встречи в Брюсселе Энтони Блинкена и Дмитрия Кулебы, пишет Укринформ.

"Госсекретарь подтвердил поддержку со стороны Соединенных Штатов сотрудничества Украина — НАТО, а также долгосрочную приверженность развитию обороноспособности Украины и возможностям сдерживания", — отмечается в документе.

Стороны обсудили, в том числе, дальнейшую военную поддержку украинских сил со стороны США.

"Госсекретарь подчеркнул важность будущего Украины как сильной, независимой и демократической страны", — резюмируют в заявлении.

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Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад готовиться к распаду и развалу России уже в ближайшие годы.

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